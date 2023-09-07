باعترافاتهم.. رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تفرض الفصل العنصري على الفلسطينيين

اعترف رئيس سابق لجهاز المخابرات الموساد إن إسرائيل تفرض شكلا من أشكال الفصل العنصري على الفلسطينيين، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من الإسرائيليين البارزين لمقارنة احتلال الضفة الغربية بنظام القمع العنصري البائد في جنوب أفريقيا، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

لكن آراء تامير باردو سيكون لها تأثير إضافي بسبب التقدير الكبير الذي يحظى به الموساد في إسرائيل، ولأنها تأتي في وقت يتحرك فيه أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية للقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال باردو لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الآليات التي تتبعها إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين، من القيود المفروضة على الحركة إلى إخضاعهم للقانون العسكري بينما يخضع المستوطنون اليهود في الأراضي المحتلة لمحاكم مدنية، تطابق ما كانت عليه الحال في جنوب أفريقيا القديم.

وأضاف: "هناك دولة فصل عنصري هنا..في منطقة يتم فيها محاكمة شخصين بموجب نظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري".

تم تعيين باردو، 70 عامًا، رئيسًا للموساد في عام 2011 من قبل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك والآن.

وتصدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للاتهامات بالفصل العنصري من خلال وصفها بأنها معادية للسامية، خشية أن تؤدي هذه التهمة إلى تأجيج حركة المقاطعة أو فتح الطريق أمام الملاحقات القضائية بموجب القوانين الدولية ضد الفصل العنصري.

وقال باردو لوكالة أسوشيتد برس إن وجهات نظره بشأن النظام في الضفة الغربية “ليست متطرفة. انها حقيقة."

كما حذر من أن ما وصفه بـ”احتلال إسرائيل الأبدي” يهدد وجودها كدولة يهودية.