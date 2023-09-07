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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل إجرامي.. رد قوي من روسيا على تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا باليورانيوم المنضب

صدى البلد

نقلت وسائل إعلام روسية ،اليوم الخميس، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، إن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة اليورانيوم المنضب "عمل إجرامي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الأربعاء عن حزمة مساعدات أمنية جديدة تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك ذخيرة اليورانيوم المنضب لدبابات أبرامز الأمريكية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويُستخدم اليورانيوم المنضب، وهو منتج ثانوي لتخصيب اليورانيوم، في الذخيرة لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق الصفائح المدرعة بسهولة، ويقول المنتقدون إن هناك مخاطر صحية خطيرة ناجمة عن تناول أو استنشاق غبار اليورانيوم المنضب، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله هذه ليست مجرد خطوة تصعيدية، ولكنها انعكاس لتجاهل واشنطن الصارخ للعواقب البيئية لاستخدام هذا النوع من الذخيرة في منطقة قتال. وهذا في الواقع عمل إجرامي، ولا أستطيع تقديم أي تقييم آخر.

كما كرر في كلمة ألقاها خلال ندوة أمنية تحذيرات سابقة لروسيا بشأن خطر نشوب حرب نووية بسبب ما أسماه 'الضغوط' الغربية على موسكو.

وأضاف ريابكوف "الآن يتوازن هذا الضغط بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر بين القوى النووية".

ولطالما اتهمت روسيا الغرب باستخدام أوكرانيا لشن حرب بالوكالة تهدف إلى إلحاق 'هزيمة استراتيجية' بموسكو، وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنهم يقومون بتسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي واستعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو خلال الحرب التي استمرت 18 شهرا.

وقال ريابكوف إن نشر روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا يمضي في الموعد المحدد.

وأعلنت موسكو نشر هذه الصواريخ في وقت سابق من هذا العام، ووصفتها بأنها تمثل رادعًا للغرب.

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عمل إجرامي.. رد قوي من روسيا على تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا باليورانيوم المنضب

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