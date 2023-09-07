بقوة 6.5 درجة.. زلزال عنيف يضرب ساحل تشيلي

وقع زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل تشيلي مساء أمس الأربعاء.

وأعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم تفد أي أنباء عن حجم الخسائر أو ما إذا كان هناك ضحايا أم لا.

كان قد أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6 درجات علي مقياس ريختر وقع قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأوضح مركز رصد الزلازل، أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 45 كيلومترا غرب مدينة بورجيرا التي يسكنها 1.5 ألف شخص.

وأشار إلي أن مصدر الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر وقع على عمق 94 كيلومترا تحت سطح الأرض.