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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المؤتمر العالمي للصحة يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي

صدى البلد

واصل المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، اليوم /الخميس/، فعالياته لليوم الثالث على التوالي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 8 آلاف مشارك من مصر والعديد من دول العالم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، أمس الأول /الثلاثاء/، فعاليات افتتاح المؤتمر، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، والتي تم خلالها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023-2030"، مع إطلاق خارطة طريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة.
ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة عمل، و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.
 

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