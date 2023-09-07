أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن تؤيد السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة

أكدت النائبة الدكتورة سماء سليمان، أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه يجمع صفات القيادة السياسية الحكيمة في إدارة شئون الدولة في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنه يعتبر أول رئيس في تاريخ مصر يضع استراتيجية للدولة لعام ٢٠٣٠ والتي حددت محاورها في ثلاثة محاور هي: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأشارت النائبة إلى أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال سياسات متوازنة على المستويين الداخلي والخارجي،فعلي المستوى الداخلي ركز علي بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش بامداده بالسلاح وتنويع مصادر السلاح من عدد كبير من الدول دون الاعتماد على دولة واحدة، ومن ثم استطاع أن يؤمن حدودنا في كافة الاتجاهات ويؤمن ثرواتنا في البحر المتوسط والأحمر.وشكل تحالف ثلاثي وأسس منتدي شرق البحر المتوسط لتصبح مصر المركز الاقليمي للطاقة في منطقة الشرق الاوسط.





وأوضحت سماء سليمان، أن الرئيس السيسي نفذ برنامج للإصلاح الاقتصادي ونفذ مشروعات تنموية كبيرة منها بناء عاصمة جديدة ومدن ذكية ومشروعات متوسطة وصغيرة للمرأة والشباب وكذلك النهوض بالعديد من المجالات مثل قطاع التعليم والصحة والصناعة والزراعة وقد تم إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات فضلا عن المبادرات التي تستهدف النهوض بالانسان المصري ومنها مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومبادرة الاهتمام بالموهوبين فضلا عن الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي للحاق بركب الدول المتقدمة، ثم مشروع حياة كريمة بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة القيم في المجتمع المصري.



وقالت: كما تم بناء مناطق صناعية كثيرة وتنمية محور قناة السويس وتوسيع القناة لتصبح مصر ممر أساسي للتجارة العالمية ولافريقيا وتنمية سيناء، واستثمر السياسة الخارجية لتنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ من خلال بناء علاقات خارجية قوية تقوم علي مبادئ راسخة اهمها: عدم التدخل في القضايا الداخلية للدول والمحافظة على الدولة الوطنية موحدة ومتماسكة، وقد ساعدت وجهة نظره في ان الحل السلمي هو الأفضل لقضايا المنطقة وتحقيق التنمية قادر علي القضاء علي الارهاب في حل قضايا المنطقة او تهدئتها، واستطاع ان يحول علاقات العداء الي علاقات طبيعية كما حدث مع تركيا وأعاد العلاقات مع ايران.

ولفتت "سليمان" أن القيادة السياسية الحالية تمكنت من رفع مستوي العلاقات مع الدول الكبري إلي المستوي الاستراتيجي، واستثمرت موقع الدولة كبوابة للقارة الافريقية لتحقيق التنمية المتبادلة مع الدول الافريقية.

وواصلت أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي نجح في أن تصبح مصر الدولة الأولي في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية، كما زادت معدلات التجارة الخارجية مع العديد من الدول كما استفادت من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج في زيادة الصادرات من الموالح والخضروات في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية اي حول السيد الرئيس الازمات الي فرص، وكللت هذه الجهود انضمام مصر لمجموعة البريكس لتنضم لمصاف الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا مما يعد مؤشرا علي قوة الاقتصاد المصري وايضا شهادة تقييم لأدائه، ومن المتوقع زيادة الانتاج وزيادة الصادرات لتصل الي ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٣٠ ومن ثم بناء مزيد من المصانع ومزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة وارتفاع معدل النمو.

وأكدت الدكتورة سماء سليمان، أنها ترى أنه ما زال لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد لتقديمه خلال الفترة الرئاسية القادمة لمصر للمرأة التي تبوأت أعلى المناصب في عهده إيمانا بدورها في المجتمع وللشباب الذي فتح أمامه العديد من الفرص ليصبح منهم نائب محافظ ونائب وزير ولذوي الإعاقة واستكمال التنمية الاقتصادية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠.