حريق كبير في أحراج نحالين ببيت لحم وطائرات إسرائيلية تشارك بإخماده

اندلع، حريق كبير بالأحراج المجاورة لقرية نحالين غرب بيت لحم.

ويقع الأحراج بالقرب من مستوطنة دانيال الواقعة ضمن تجمع مستوطنات "غوش عصيون"، وتولت طواقم الإطفاء الإسرائيلية عملية إخماد النيران، وسط خشية من أن تصل إلى منازل المستوطنين.

وقال مسؤول في الإطفاء الإسرائيلي، إن طواقم الإطفاء تواجه صعوبة في إخماد النيران بسبب صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية، ولذلك تم استدعاء اربع طائرات لمساندة الطواقم الأرضية في عملية الإطفاء.



وذكرت مصادر عبرية، أن الجهات الإسرائيلية تحقق فيما إذا كان الحريق قد اندلع بشكل متعمد.