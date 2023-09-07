محمد بن زايد يبعث برسالة إلى الرئيس البرازيلي .. ما فحواها؟

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس البرازيلي.

في سياق آخر كان قد علق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على هبوط مركبة دراجون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي،على الأرض، مؤكدًا أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه في منصة "إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالمًا إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".