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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التطوير بشارع بورسعيد بالقصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 تواصلت أعمال التطوير والتحسين في شارع بورسعيد بمدينة القصير، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتنفيذ الخطط الاستثمارية في مختلف مدن المحافظة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن خطة التطوير تتضمن رصف العديد من الشوارع وتحسين نظام الإنارة العامة في مختلف المناطق، بهدف تطوير المدينة وجعلها تظهر بمظهر حضاري متقدم.

 

وفي هذا السياق، قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بمتابعة وتنفيذ أعمال تركيب الانترلوك في الجزر الجانبية بشارع بورسعيد، وذلك لتحسين مظهر الشارع وجعله أكثر جاذبية للمارة.

التطوير شارع بورسعيد القصير البحر الأحمر الإنارة العامة الخطط الاستثمارية

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