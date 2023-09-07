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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس مزارع شرع في إنهاء حياة نجل عمومته في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس مزارع في منتصف العشرينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بالتعدي على نجل عمومته، سائق في منتصف العقد الرابع من العُمر، وإصابته برش خرطوش بالصدر من الناحية اليُمنى؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، بناحية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (عبد الرحمن. ع. ع- 35 سنة- سائق)، مصاب برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمنى.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم المدعو (مختار. أ. ع- 25 سنة- مزارع- نجل عمومته- ويقيم بذات الناحية)، بإطلاق اعيرة خرطوش عليه من سلاح خرطوش كان بحوزته، وإحداث اصابته المنوه عنها؛ بسبب وجود خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما دائرة المركز.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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