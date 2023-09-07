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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصور الأولى لسفينة ديزني السياحية الجديدة قبل إبحارها عام 2024.. مذهلة!

الصور الأولى لسفينة
الصور الأولى لسفينة ديزني السياحية الجديدة قبل إبحارها

شاركت شركة Disney Cruise Line جمهورها بمجموعة من الصور الأولى لسفينة ديزني السياحية الجديدةDisney Treasure من الداخل قبل إبحارها عام 2024 مع تصميمات ديكورية مستوحاة من Lion King وStar Wars وAladdinوMarvel وغيرهم من الأعمال الفنية التي أثرت في نفوس الكثيرين.

عطلة عائلية ملحمية

من الصور الأولى للسفينة المذهلة من الداخل، يبدو أن سفينة ديزني السياحية الجديدة ستوفر لعملائها عطلة عائلية ملحمية لا تنسى.

تضم سفينة ديزني السياحية الجديدة مطاعم راقية تتميز بتصميم مستوحى من Coco and Marvel، ومنطقة ترفيهية تشبه Lion King وحانة على طراز الغواصة. 

زلاجات مائية مميزة

هذا بالإضافة إلى زلاجات مائية مميزة تدفعك عبر أنابيب بطول 760 قدم، كما ستمنحك السفينة فرصة الانضمام إلى ميكي وميني أثناء بحثهما عن الكنز في معبد قديم.

تضم سفينة ديزني السياحية الجديدة أيضًا منتجع صحي وحمامات سباحة ومسرح والت ديزني الذي يقدم عروضًا بطراز ويست إند مثل بيوتي آند ذا بيست. 

إلى جانب ذلك، تحتوي السفينة على نوادي للأطفال بمختلف الأعمار متضمنة الشخصيات الكارتونية المحبوبة لهم.

أولى الرحلات

وفقًأ لموقع ديلي ستار، من المقرر أن تبحر سفينة ديزني السياحية الجديدة Disney Treasure  بأولى رحلاتها في 21 ديسمبر 2024 لمدة 7 ليال متجه إلى البحر الكاريبي من فلورايدا. 

كما أنه من المقرر فتح الحجوزات لأعضاء Disney Cruise Line Castaway Club في 12 سبتمبر 2023؛ ولعامة الجمهور في 20 سبتمبر 2023.

شركة Disney Cruise Line سفينة ديزني السياحية الجديدة Disney Treasure البحر الكاريبي فلورايدا

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