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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحمد السبكي يبحث التعاون مع مؤسسة أمريكية رائدة بخدمات الصحة العقلية والنفسية

صدى البلد

بحث الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتور رياض سولك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بورتاجس هيلث في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة سبل تبادل الخبرات والتعاون المشترك.
وجاء ذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش اللقاء، تعزيز التعاون على نطاق شامل في تقييم احتياجات الصحة العقلية والنفسية، وتم التركيز على بحث سبل تبادل الخبرات في طرق دمج الصحة العقلية والنفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة العقلية والنفسية القائمة على الأدلة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية بحث هذا التعاون المشترك في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني بضم خدمات الصحة النفسية العلاجية لحزمة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تطوير الرعاية الصحية العقلية والنفسية يعد أحد أولويات الرعاية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب لبناء قدرات المتخصصين في الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الوعي العام، لتحقيق رؤية مصر في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور رياض سولك، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أعرب عن استعداد شركة بورتاجس هيلث لتقديم الخبرات والمعرفة اللازمة لتعزيز الرعاية الصحية العقلية والنفسية في مصر، مشيرا إلى أهمية دمج الصحة العقلية والنفسية بشكل متكامل في خدمات الرعاية الصحية الأولية لتلبية احتياجات المجتمع.
وتأتي هذه الجهود في سبيل تحقيق أهداف الصحة العالمية للتنمية المستدامة والتي تسعى إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية والنفسية وتعزيز الوعي العام حول أهميتها.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية العقلية والنفسية، وأعربا عن ثقتهما في أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق تطلعات مصر نحو تحسين الصحة العقلية والنفسية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.
وتأتي هذه الجهود ضمن الجهود الرامية لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعكس التعاونات الدولية والتبادلات العلمية المستمرة رغبة مصر في استيعاب أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية العقلية والنفسية.

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