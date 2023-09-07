توقيع الكشف الطبي على 828 مريضًا في قافلة لجامعة جنوب الوادي بمدينة سفاجا

قال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية في مدينة (سفاجا) بالبحر الأحمر، تضم مختلف التخصصات الطبية؛ لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بمدينة سفاجا.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم الخميس - أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي بالمجان على لـ 828 حالة، جاءت كالتالي (120 حالة باطنة و172 رمد و239 جلدية و120 أنف وأذن وحنجرة و177 حالة عظام) وذلك في إطار الخدمة المجتمعية لجامعة جنوب الوادي وتقديم خدمات القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين.