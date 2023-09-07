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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية العلوم بسوهاج تنفذ خطة الإخلاء التدريبية للطوارئ

صدى البلد

نفذت كلية العلوم بجامعة سوهاج خطة الإخلاء التدريبية في حالات الطوارئ لمبنى الكلية بالحرم الجامعي القديم، وذلك بإدعاء حدوث حريق مفاجئ، والتي نظمتها إدارة الأمن والسلامة بالكلية بالتعاون مع وحدة الإسعاف بالجامعة.

وبمشاركة الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، اللواء حاتم صادق مدير عام الأمن الجامعي، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة، وكلاء الكلية والعاملين.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الهدف من خطة الإخلاء هو تدريب جميع المتواجدين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على خطوات الإخلاء السليمة في حالات الطوارئ، إلى جانب نشر الوعي بين كافة منتسبي الكلية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة.

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وذلك بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال إتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

وأوضح الدكتور حازم المشنب انه تم تنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والذي لم يتعدى دقيقة واحدة، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي حددت مسبقاً، موضحاً أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة وقطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب باستثناء المخارج المخصصة للإخلاء.

وأضاف اللواء حاتم صادق أنه تم توجيه عدد من النصائح لجميع المتواجدين، بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات السليمة للحد من المخاطر والكوارث المنزلية، بالإضافة إلى شرح كيفية مواجهة بعض المواقف الصعبة والتصرف السليم وقت حدوث جراء تسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي أو اشتعال الحرائق.

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