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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. قطع المياه عن 8 قرى بالدقهلية لأعمال التطهير

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، قطع المياه عن قري مركز منية النصر، يوم /السبت/ المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا؛ لتنفيذ أعمال تطهير المروقات بمرفق مياة منية النصر.


وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الخميس - أن القطع يأتي لتنفيذ أعمال تطهير للمروقات رقم 1 ورقم 2 بمرفق مياة منية النصر، لافته إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة، هي قري "ميت عاصم - والنزل - وبرمبال القديمة - وبرمبال الجديدة - وكفر علام - والرياض - والكردي - والجنينة". 


وأهابت الشركة بالسادة المواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية المذكورة والمتأثرة بانقطاع المياة وجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها بضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. 

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