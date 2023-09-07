برلماني: مشروع مترو الإسكندرية سيكون له دوره فى الحد من الازدحام المروري

اعتبر النائب السكندرى بمجلس النواب مجدى الوليلى والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري،

توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات- كولاس ريل الفرنسية"؛ بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، بمثابة خطوة مهمة لحل مشكلات نقل المواطنين وتخفيف الازدحام والتكدس المروري داخل محافظة الإسكندرية.

وأعلن اتفاقه مع تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التى أكد فيها أن تنفيذ خط مترو أبوقير يأتي ضمن الاهتمام بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل مصر عمومًا وبمحافظة الإسكندرية خصوصًا باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية، ومن أهم المحافظات السياحية والتي تشهد ازدحاماً كبيرًا، خصوصًا في فصل الصيف.



وطالب "الوليلى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذا المشروع الذى كان بمثابة حلم كبير لشعب الإسكندرية.

وأكد الأهمية الكبيرة لتنفيذ هذا المشروع لتخفيف حدة الازدحام المروري واستهلاك الوقود، خاصة أن مشروع المترو سيعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

وأوضح النائب أن تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائى وامتداده بطول 43.2 كيلومتر، وتنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة وربطه بمختلف مشروعات النقل والسكك الحديدية سيكون له دوره المهم فى تسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الاسكندرية.

وشدد على ضرورة وضع جدول زمني وبتوقيتات محددة للانتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت.

ونوه إلى أهمية أن يكون هذا المشروع مرتبطا أيضاً بثقافة شعب الإسكندرية، بحيث يكون نقلة في حركة الانتقالات وتخفيفا على وسيلة النقل (السيارة الخاصة) التي أصبحت عبئا كبيرا على الأسرة المصرية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الصيانة، والتي أصبحت لا تتناسب مع ظروف المعيشة، وبعد أن أصبح استخدام السيارة الخاصة يمثل مشكلة في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سوف يمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم، حيث تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على (20) محطة، وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة.

وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة- الإسكندرية) في محطة مصر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

ومن المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وباتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.

وقام بتوقيع عقد المشروع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.