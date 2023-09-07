إيران تعتقل أعضاء شبكة تخطط لأعمال شغب في البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، وجهاز الاستخبارات، ووزارة الأمن، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن القوات وجهت ضربة قوية لشبكة تنظيم أعمال الشغب في البلاد.



وجاء في البيان المشترك: "تم تحديد شبكة لتنظيم أعمال الشغب في البلاد، بدعم مالي من وزارة الخارجية الأمريكية وبتوجيه من معهد فريدوم هاوس ومعهد تجنب العنف من أجل الديمقراطية، وإدارتهم من قبل أحد العناصر السياسية المعارضة المقيمة في الخارج"، حسبما نقلت وكالة إرنا.



وأشار البيان الإيراني أن المعاهد الأمريكية عقدت دورات افتراضية ومجانية لشبكة نسوية لتدريبها.

وأكدت أن الهدف من عقد هذه الدورات هو التحضير وتقديم جدول أعمال لمثيري الشغب الداخليين لإحياء أجواء التوتر والاضطراب.