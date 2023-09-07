السحالي تحكم العالم.. 3 معتقدات غريبة يتبناها كبار مشاهير الغرب |تعرف عليها

جميع من يعيش على كوكب الأرض يمارسون حياتهم اليومية بناءً على قناعاتهم ومعتقداتهم الخاصة، فكل منهم يمتلك مجموعة من العادات والأفكار الخاصة به.. وتتراوح هذه المعتقدات بين العادية إلى الأكثر غرابة، لكن ماذا لو كانت المعتقدات الأكثر غرابة تتبناها كبار مشاهير الغرب!

السحالي تحكم العالم

أليس ووكر

وتؤمن المؤلفة والشاعرة الأمريكية (أليس ووكر) بنظرية لاعب كرة القدم المحترف السابق والمذيع الرياضي (ديفيد آيك) التي تقول أن هناك عصابة تحت الأرض هجينة بين البشر والزواحف ومتغيرة الشكل ينسقون للأحداث العالمية الكبرى بهدف السيطرة على العالم.

مضغ الطعام قبل إعطائه للأطفال

أليسيا سيلفرستون

تقول الممثلة الأمريكية (أليسيا سيلفرستون) أن الطيور تتصرف بشكل صحيح، حيث إن أمهات الطيور تقوم بمضغ حبات الفول قبل وضعها في فم صغارها.. لذلك فيجب علينا أن نفعل ذلك.. نحن لسنا طيور لكننا ثدييات مثل الطيور.

وشاركت عالمة الأعصاب والممثلة الأمريكية (مايم بياليك) سيلفرستون هذا الاعتقاد وقالت إنه من المفيد مضغ طعام الأطفال أولًا قبل وضعه في أفواههم.

الرياضيات خاطئة

تيرينس هوارد

الرياضيات خاطئة إنه اعتقاد الممثل الأمريكي الشهير (تيرينس هوارد) حيث يقول كيف نعرف أن 1 + 1 = 2 فربما يكون 2!، فإذا اتبعت منطق "Terryology"، فإن 1 × 1 = 2. فإذا كان 1 × 1 = 1، فهذا يعني أن اثنين ليس له قيمة لأن واحد في نفسه ليس له أي تأثير.. وبالتالي 1 × 1 = 2؛ لأن الجذر التربيعي لـ 4 يساوي 2. إذن، ما هو الجذر التربيعي لـ 2؟ يجب أن يكون 1.