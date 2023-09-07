تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و630 شاحنة و698 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2365 راكبا بموانئها.



وأوضحت الهيئة - وفقا بيان - أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع و298 شاحنة و562 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع و332 شاحنة و136 سيارة .



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة TS INDEX قادمة من العقبة والعبارة أمل، فيما غادرت ثلاث سفن وهي "الحرية وبوسيدون اكسبريس والقاهرة".



كما شهد ميناء نويبع تداول 1440 طن بضائع و180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث، وهي سينا و بريدج وآيلة، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة، وعلى متنها 468 سيارة قادمة من جدة.