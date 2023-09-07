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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تطبق الفصل العنصري في الضفة

رئيس الموساد الأسبق:
رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تطبق الفصل العنصري في الضفة

قال الرئيس الأسبق لجهاز الموساد، تامير باردو، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) في الضفة الغربية.

أقوال باردو والتي جاءت خلال تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، خلصت إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا الذي انتهى في عام 1994.

وأفادت الوكالة الأميركية بأن "مجموعة من القادة والدبلوماسيين ورجال الأمن الإسرائيليين السابقين، حذرت من أن إسرائيل تخاطر بالتحول إلى دولة فصل عنصري"، غير أنها قالت إن "لغة باردو في التحذير كانت أكثر حدة".

وأضافت أنه "نظرًا لخلفية باردو (الاستخباراتية)، فإن هذه التصريحات تحمل وزنا خاصا في إسرائيل المهووسة بالأمن".

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