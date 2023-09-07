شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدد من المؤتمرات

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوي بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات بشرم الشيخ .

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمؤتمر المتابعة الدوري بقاعه المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري الادارات والمديريات بالمحافظة.

وأكد فودة على رفع درجة الاستعداد القصوي بمدينة شرم الشيخ استضافة المدينة عدد من الفعاليات الهامة خلال هذا الشهر من بينها مؤتمر شركات التأمين ومؤتمر التوجيه والمؤتمر السنوى للهيئات التعليمية وكذلك ماراثون الدراجات وافتتاح قرية التراث بحضور وزراء التخطيط والثقافة والتضامن، علاوة علي مؤتمر البنوك الأسيوية بحضور عدد من وزراء المالية الاسيويين فضلا على كوكبة من رؤساء البنوك العالمية.

فودة خلال الاجتماع

FB_IMG_1694072437686