عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدد من المؤتمرات

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوي بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات بشرم الشيخ .

جاء ذلك خلال رئاسة  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمؤتمر المتابعة الدوري  بقاعه المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري الادارات والمديريات بالمحافظة. 

وأكد فودة على رفع درجة الاستعداد القصوي بمدينة شرم الشيخ استضافة المدينة  عدد من الفعاليات الهامة خلال هذا الشهر من بينها مؤتمر  شركات التأمين ومؤتمر التوجيه والمؤتمر السنوى للهيئات التعليمية   وكذلك  ماراثون الدراجات وافتتاح قرية التراث بحضور وزراء التخطيط والثقافة والتضامن، علاوة علي مؤتمر البنوك الأسيوية بحضور عدد من وزراء المالية الاسيويين فضلا على كوكبة من رؤساء البنوك العالمية. 

فودة خلال الاجتماع

FB_IMG_1694072437686
FB_IMG_1694072437686
FB_IMG_1694072431146
FB_IMG_1694072431146
اللواء خالد فودة شرم الشيخ جنوب سيناء استعدادات قصوي استضافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

انخفض أكثر من 100 جنيه| كيلو اللحمة البلدي بسعر زمان.. وهذه المنافذ الأرخص

موضوعات متعلقة

فودة يشدد على عدم عرض البضائع خارج المحلات في السوق القديم بشرم الشيخ

خالد فودة يؤكد أهمية دور جامعة السويس في مسيرة التنمية الشاملة بسيناء

ترشيحاتنا

الرابعة عصرا.. مواعيد انطلاق منافسات دوري المحترفين في القسم الثاني

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

الدولار يصعد بقوة عالميا.. الأخضر يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى

وزيرالصناعة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مجمع للصناعات الكهربائية باستثمارات 500 مليون جنيه

تنسيق الدور الثاني 2023.. الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%

متحور جديد.. سباق شركات إنتاج لقاحات كورونا يعود للساحة العالمية..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ