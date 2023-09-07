انخفاض حاد في أسعار الذهب عالميا و مواصلة لخسائره بسبب الدولار

اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها خلال هذا أسبوع، اليوم الخميس، وذلك بعد خسائر لخمس جلسات متتالية، خصيصا مع استمرار الدولار في أعلى مستوياته.

و لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1918.14 دولار للأوقية، ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس، حسبما نقلت رويترز.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1200.55 دولار.