عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بصورة البطاقة.. فرص عمل مش هتتكرر للشباب| إلحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تسعي الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلي الاعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.


وتوفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل جيدة للشباب تقدم راتب مادي يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم أجمع حيث تعلن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص بالاعلان عن وظائف شاغرة.

فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

و تواصل وزارة الشباب والرياضة، تقدم فرص عمل للشباب فى كافة المحافظات حيث أعلنت عن مجموعة من الوظائف بمحافظة القاهرة.

txt

بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

txt

راتب شهري يصل لـ 10 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب بالكهرباء


وأعلنت احدي شركات الهايبر الكبيرة عن فرص عمل شاغره لديها وتتضمن مايلي 
- الحاجة إلى مديرو فروع.

- الحاجة إلى مدير أغذية طازجة.

- الحاجة إلى مشرف أغذية جافة.

- الحاجة إلى مشرف دليفري.

- الحاجة إلى مشرف كاشير.

- الحاجة إلى كاشير.

- الحاجة إلى محضِّر طلبات.

- الحاجة إلى موظف FMC.

- الحاجة إلى منسق ممرات.

- الحاجة إلى بائع عطارة.

- الحاجة إلى بائع خضار وفاكهة.

- الحاجة إلى مشرف لحوم.

- الحاجة إلى بائع لحوم «افرنجي».

- الحاجة إلى مشرف بقالة.

- وتشمل فرص العمل المتاحة بائع بقالة.

- وتشمل فرص العمل المتاحة موظف أمن.

- وتشمل فرص العمل المتاحة موظف نظافة.

- وتشمل فرص العمل المتاحة سائق فسبا خاصة «يشترط امتلاكه فيسبا».

- وتشمل فرص العمل المتاحة مشرف تبريد وتكييف.

- وتشمل فرص العمل المتاحة مشرف صيانة كهرباء.

- وتشمل فرص العمل المتاحة فني تبريد وتكييف.

- وتشمل فرص العمل المتاحة فني كهربائي.

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل فرص العمل فى أماكن محددة

- تتوافر فى  قباء و النزهة و الزيتون.

- كما تتوافر أيضا فى مناطق حدائق القبة و مدينة نصر.

- وأيضا فى المقطم و التجمع.

- حلوان.

- الهرم و فيصل و أكتوبر.

- المهندسين و الدقي.

- قليوب و القناطر.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- يتم إتاحة التقديم لجميع المؤهلات.

- حد أقصى للسن 40 سنة.

- خبرة وبدون.


- تقديم المستندات المطلوبة من بينها صوره البطاقه 


مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحصول علي  راتب مجزٍ.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- الحصول علي تأمين طبي خاص.

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

txt

وظائف الأزهر الشريف 2023.. منطقة القاهرة تعلن حاجتها إلى موجهين

txt

وظائف خالية بتلك الوزارات .. قدم الآن

كيفية التقديم للوظائف


التقديم عبر التوجه مباشرة نحو مقر الشركة الكائن في. 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية امام محطه مترو المطرية - بفرع العثيم يوم الأحد الموافق 10 من سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.
 

فرص عمل فرص عمل الشباب والرياضة تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة شروط فرص عمل الشباب فرص عمل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

انخفض أكثر من 100 جنيه| كيلو اللحمة البلدي بسعر زمان.. وهذه المنافذ الأرخص

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

وظائف خالية بالمحافظات برواتب تبدأ من 4000 جنيه

وظائف خالية بتلك الوزارات .. قدم الآن

ترشيحاتنا

الناتو: لا يمكن لروسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

تعاون بين المجلس الصحي المصري وشركة GMCSI في مجال التعليم الطبي المهني

حل قوات الدعم السريع.. تحول مفاجئ في الأزمة السودانية| هل اقتربت نهاية الصراع؟

كنت بهزر في عزاء سعيد الجدي.. فاروق جعفر يستعين بالأهلى ويستعرض أزمات الزمالك ويعلن موقفة من الترشح لرئاسة النادي

رئيس الكنيست الإسرائيلي: إلغاء قوانين أساس «قد يجرنا إلى الهاوية»

حادث يجبر طائرة سعودية متجهة لـ جدة على العودة إلى تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ