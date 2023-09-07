بصورة البطاقة.. فرص عمل مش هتتكرر للشباب| إلحق قدم

يسعي الكثير من الشباب إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تسعي الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلي الاعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.



وتوفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل جيدة للشباب تقدم راتب مادي يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم أجمع حيث تعلن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص بالاعلان عن وظائف شاغرة.

فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

و تواصل وزارة الشباب والرياضة، تقدم فرص عمل للشباب فى كافة المحافظات حيث أعلنت عن مجموعة من الوظائف بمحافظة القاهرة.



وأعلنت احدي شركات الهايبر الكبيرة عن فرص عمل شاغره لديها وتتضمن مايلي

- الحاجة إلى مديرو فروع.

- الحاجة إلى مدير أغذية طازجة.

- الحاجة إلى مشرف أغذية جافة.

- الحاجة إلى مشرف دليفري.

- الحاجة إلى مشرف كاشير.

- الحاجة إلى كاشير.

- الحاجة إلى محضِّر طلبات.

- الحاجة إلى موظف FMC.

- الحاجة إلى منسق ممرات.

- الحاجة إلى بائع عطارة.

- الحاجة إلى بائع خضار وفاكهة.

- الحاجة إلى مشرف لحوم.

- الحاجة إلى بائع لحوم «افرنجي».

- الحاجة إلى مشرف بقالة.

- وتشمل فرص العمل المتاحة بائع بقالة.

- وتشمل فرص العمل المتاحة موظف أمن.

- وتشمل فرص العمل المتاحة موظف نظافة.

- وتشمل فرص العمل المتاحة سائق فسبا خاصة «يشترط امتلاكه فيسبا».

- وتشمل فرص العمل المتاحة مشرف تبريد وتكييف.

- وتشمل فرص العمل المتاحة مشرف صيانة كهرباء.

- وتشمل فرص العمل المتاحة فني تبريد وتكييف.

- وتشمل فرص العمل المتاحة فني كهربائي.

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل فرص العمل فى أماكن محددة

- تتوافر فى قباء و النزهة و الزيتون.

- كما تتوافر أيضا فى مناطق حدائق القبة و مدينة نصر.

- وأيضا فى المقطم و التجمع.

- حلوان.

- الهرم و فيصل و أكتوبر.

- المهندسين و الدقي.

- قليوب و القناطر.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- يتم إتاحة التقديم لجميع المؤهلات.

- حد أقصى للسن 40 سنة.

- خبرة وبدون.



- تقديم المستندات المطلوبة من بينها صوره البطاقه



مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحصول علي راتب مجزٍ.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- الحصول علي تأمين طبي خاص.

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

كيفية التقديم للوظائف



التقديم عبر التوجه مباشرة نحو مقر الشركة الكائن في. 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية امام محطه مترو المطرية - بفرع العثيم يوم الأحد الموافق 10 من سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

