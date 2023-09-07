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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسكندرية: بدء قبول طلبات التدريب المجاني على مهنتي الخياطة والكهرباء

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على  مهنتي الخياطة والتفصيل ، وكهرباء التركيبات ، بمركز تدريب مهني شرق التابع للمديرية ، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة  ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية تتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الإسكندرية ، أن مدة التدريب في دورة التفصيل شهرين كاملين ، ومهنة الكهرباء لمدة 12 يوما بنظام الساعات التدريبية المعتمدة ، كما أن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تتضمن : مكافآت لأوائل الخريجين ، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب ، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية ، و 2 صورة شخصية ، على أن يتم قبول الطلبات من خلال مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال ملء نموذج الاستمارة على الرابط   https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، أو من خلال الكود المشار إليه فى الإعلان المرفق ..ودعت وزارة العمل شباب الإسكندرية التقديم في هذه الدورات .

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IMG-20230907-WA0148
الاسكندرية مديرية العمل الخياطة كهرباء

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