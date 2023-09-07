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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسيوط تختتم الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط عن ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، وذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023 / 2024 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة ، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم .

وأشار علي مصطفى مدير المديرية ، إلى أن هذه التدريبات المقدمة بالمجان للشباب من الجنسين ، توفرها المديرية خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، تتضمن جوانب نظرية وعملية على موضوعات وبرامج التدريب كما أنها تتم بمعرفة عدد من المدربين الأكفاء في مجال تخصصهم، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم وتحسن مستويات معيشتهم ،كما يشرف على التدريب المهندسة سحر مالك مدير إدارة التدريب المهني، وإسماعيل محمد مدير مكتب عمل البداري .

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