مسؤول بالبنك المركزي: البنوك خصصت 7 مليار جنيه لتمويل قطاع الصحة

قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري لقطاع المسئولية المجتمعية، إن الجهاز المصرفي مهتم بتمكين الفئات المهمشة باعتباره تكليفا واضحا من القيادة السياسية .

أشارت خلال فعاليات المؤتمر الاقليمي السنوي الأول حول الابتكار والتنمية المستدامة والذي تستضيفه مصر برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، إلى قيام القطاع المصرفي باتاحة تمويل جاوز ال7مليارات جنيه لقطاع الصحة خلال تداعيات كورونا قامت بتدعيم المستشفيات والقطاع الطبي .

وأوضحت أنه تم توفير 150جنيه للفئات المهمشة بالمناطق المحرومة و حصولهم علي كراتين رمضان والتي منحتها البنوك .

وأشارت إلى أن استمرار كلا من الحكومة والجهاز المصرفي في القيام بدورهم يحتاج لإتاحة المزيد من المعلومات والبيانات الكاملة لقطاع المسئولية المجتمعية لتغطية احتياجات الفئات الأولي بالرعاية.

وتابعت أن الجهاز المصرفي مهتم وداعم قوي لكافة مبادرات دعم وتمكين الشباب خصوصا وأن هناك بنوك متخصصة تقوم بتمويل المشروعات والبرامج الشبابية المختلفة وبخاصة في مجال ريادة الأعمال.



