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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقاوي يطالب بورقة بحثية عن متطلبات سوق العمل في دول تكتل البريكس

صدى البلد

شاركت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى في حفل تخريج الدفعة 41 من مجموعة معاهد الوادي العالي. تضم هذه المجموعة متخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية، وتعمل في مجال التعليم العالي المصري منذ عام 2006. 

 

وقدمت هذه المعاهد إسهامات مميزة في تخريج دفعات متميزة من الخريجين المصريين، الذين يشغلون الآن مواقع هامة في مصر وخارجها. حضر الحفل عدد من السفراء والوزراء السابقين وشخصيات هامة وأعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك الدكتورة مها رضوان، نائب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بالجمعية وأستاذ الاقتصاد.

خلال كلمته، أعرب الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة  عن شكره وامتنانه للدكتورة أية أسامة محيى الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد، مؤكدا أهمية التحسين التعليم العالي في مصر، بما في ذلك التوسع في عدد الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأكاديميات والمعاهد التطبيقية والجامعات الأهلية والتكنولوجية. 

ودعا الدكتور الشرقاوي جميع الباحثين وأعضاء هيئات التدريس إلى العمل على ورقة بحثية تناقش متطلبات سوق العمل وتحدياته في دول تكتل البريكس من خريجي الجامعات والتعليم العالي المصري.

أشار الدكتور الشرقاوي أيضًا إلى دور أبناء مصر العظماء، أبطال حرب أكتوبر، ودورهم في التغلب على التحديات الصعبة التي واجهت مصر خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية. وأكد أن الشعب المصري هو محور الاعتماد في هذه العملية التنموية، وأنه سيستمر في توفير الخريجين المؤهلين وتعزيز التعليم وتطوير الكفاءات واستخدام التكنولوجيا لبناء الاقتصاد في مصر وعلى مستوى القارة الإفريقية.

وختم بتأكيد الالتزام التام من قبل مجتمع المال والأعمال المصري والأفريقي بالتواصل والتعاون الفعّال مع المجتمع الأكاديمي كجزء أساسي من مسؤولياتهم المجتمعية سواء في النواحى الفنية أو النظرية أو نقل احتياجاتنا أو تفعيل كل أوجه التعاون وهذا لإيماننا الشديد بهذه النقطة الهامة
 

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