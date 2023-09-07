بـ بدلة فورمال سوداء.. جومانا مراد في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة.



وتألقت جومانا مراد مرتدية بدلة فورمال باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتها.



شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.



وظهرت جومانا مراد، بإطلالة أنيقة ومميزة وهو ما لفت الأنظار إليها، حيث تألقت بفستان باللون الأزرق بنقشة ورود، من خامة الحرير معCape من نفس النقشة والخامة، وهو من Carolina Herrera وسعره 5.178 دولار أي 160 ألف جنيه.

على جانب آخر تشارك جومانا مراد في فيلم "ع الزيرو" الذي يعرض في دور العرض السينمائية.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، من تأليف مدحتالعدل ومن إخراجمحمد العدل وتدور أحداثه حول شخصية "حمزة" الملقب بـ"دراجون" والذي يسعى لتوفير نفقة علاج ابنه المريض، ولكن تتوالى الأحداث ليصبح أحد الأثرياء بسبب التجارة في الأعضاء البشرية.