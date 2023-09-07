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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرالصناعة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مجمع للصناعات الكهربائية باستثمارات 500 مليون جنيه

صدى البلد

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.

وقال الوزير إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه. 

وأشار سمير إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في انتاج المجمع تزيد على 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل. 

وأوضح أن المجمع ينتج باسبار بقدرة 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 امبير إلى  6400 امبير. 

وأشار إلى أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتى في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الإبتكارية وإدخال أحدث الإبتكارات الصناعية إلى السوق المصري، لافتا الي ان المجمع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة والماكينات اللازمة مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.

 ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المجمع الصناعي مكون من أربع مصانع، (3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز "الباس داكت"، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط) ، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار) -والفيوزات وقواعد الفيوزات - لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.

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