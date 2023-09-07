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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة تتفقد ورش الفنون التشكيلية والخرز والكروشيه بالشيخ زويد

وزيرة الثقافة تتفقد
وزيرة الثقافة تتفقد الورش الفنية بالشيخ زويد

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، 3 ورش للفنون التشكيلية والخرز والكروشيه، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة الشيخ زويد.

 

الانتماء للوطن

وتضم ورشة الفنون التشكيلية رسما مع الأطفال باستخدام ألوان الفلوماستر والخشب والباستل، حيث يقوم الأطفال برسوم تعبر عن الانتماء للوطن والبيئة السيناوية، وذلك تحت إشراف الفنانة ايناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش ورئيس قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية.
 

وتضم ورشة الخرز تصميم بعض الأشكال من الخرز مثل الشنط والميداليات والكوستر، وذلك تحت إشراف الفنانة ناهد الشعراوي.

فيما تضم ورشة الكروشيه تعليم الغرز بالإبرة وتنفيذ المفارش والشنط بخيوط الكروشيه المختلفة.

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الشيخ زويد الثقافة وزيرة ورش فنية

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