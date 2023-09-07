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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة تفتتح معرضين للحرف السيناوية ومنتجات المرأة بالشيخ زويد

وزيرة الثقافة تتفقد
وزيرة الثقافة تتفقد معارض فنية بالشيخ زويد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرضين للحرف السيناوية ومنتجات المرأة، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة الشيخ زويد.

ويضم معرض الحرف البيئية لوحات عن ورشة العمل التي جرت بقصر ثقافة العريش تحت عنوان "صنايعية مصر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي عبارة عن لوحات من الجلد الطبيعي تنفيذ الفنانة إيناس سمير.

ويتضمن معرض منتجات المرأة منتجات مثل الثوب السيناوي والشال والكليم وأعمال الخوص والسلال، من تنفيذ نسرين الشوربجي.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن هذه الزيارة هي الثانية لها، لمحافظة شمال سيناء خلال بضعة أشهر، لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، والتي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء.

وقالت إن الوزارة خلال الفترة الماضية نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين، وتنمية المرأة السيناوية، ورفع الوعي وتأكيد الهوية المصرية، والتي سوف يتم تكثيفها خلال المرحلة المُقبلة.

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود التعاون الدائمة مع المحافظة، والتي تعمل على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارة على أرض المحافظة.

 

التنمية الثقافية

من جانبه، رحب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بوزيرة الثقافة على أرض شمال سيناء، مثمنًا جهودها وحرصها إزاء تحقيق التنمية الثقافية بالمحافظة، وهو ما تجسد في تكرار زيارتها للمحافظة خلال عدد قليل من الشهور، مؤكدًا أن الثقافة هي دائمًا قاطرة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

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محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة الثقافة في مستهل زيارتها

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