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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد توفر بدائل للحصول على تذاكر السفر بمختلف أنحاء الجمهورية.. صور

حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر القطارات

أعلنت الهيئة عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة  التكدس أمام شبابيك التذاكر   وهى :

الحجز الإلكتروني

1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .
2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .
3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  اماكن  الجمهورية   .
4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية )  للوجهين القبلي والبحري من خلال  منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ  . 
كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

والهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا .

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