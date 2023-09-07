أبو الغيط: الاحتفال بيوم الصحة العربي سيكون انطلاقة جديدة للعمل المشترك

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على العمل في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمال.

وأضاف في كلمة خلال االاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023، تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة، أن الاحتفال بيوم الصحة العربي سيكون انطلاقة جديدة من أجل العمل المشترك لتبني مقاربة صحية شاملة يتعاون فيها الجميع من كافة القطاعات المعنية بالصحة، وفي مقدمتها وزارات الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالصحة.



وأوضح أن جلستي عمل اليوم تسعى لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى ونقاش الفرص والتحديات، وذلك لدعم النظم الصحية استجابة لأولويات الصحة العالمية، والحد من مخاطر التغيرات المناخية من أجل مستقبل أفضل للجميع.