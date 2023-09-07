لم يكن معروفا من قبل.. اكتشاف كائن برمائي عمره 100 ألف عام|فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اكتشاف حيوان برمائي عمره 100 ألف عام لم يكن معروفا من قبل للبشرية.

وأوضح التقرير أن مجموعة من علماء الحفريات الأرجنتينين اكتشفوا الكائن البرمائي خلال فحصهم لجمجمته بمتحف في بوينس أيرس .

وتابع التقرير أن هذا الاكتشاف مكن الباحثين من مقارنة الجمجمة مع حفريات أخرى من عائلته وتبين أنه لم يكن مكتشفا للعلم من قبل .

وتابع التقرير أن العلماء يؤكدون أن جمجمة الكائن البرمائي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإسقربوط الذي يعيش اليوم في جنوب البرازيل .

ولفت التقرير إلى أنه يعتقد أن الكائن البرلمائي كان جزءا من الضفادع الذهبية الأكثر سمية في العالم .