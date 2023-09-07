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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

هم عماد الدولة|قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني نافذة لدعم وتمكين الشباب

صدى البلد

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مناقشة جلسات الحوار الوطنى لملف التمكين السياسى للشباب ودعم الانتخابات والأنشطة الطلابية، يمثل نافذة لدعم تلك الفئة وتمكينهم، في ظل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية نحو تأهيل وتمكين الشباب في المناصب القيادية، موضحا أن جلسات الحوار الوطنى تشهد مشاركة كبيرة من جانب السياسيين من الشباب القادرين على تمثيل الشباب وطرح الرؤى والمقترحات القادرة على التمكين السياسى للشباب ودعم الأنشطة الطلابية في الجامعات التي تساهم في دعم تلك الفئة.

 

وقال "رزق"، إن القيادة السياسية ترى أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وأنهم الطريق نحو النهوض والتقدم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم الشباب بكل الأشكال الممكنة، حيث أطلق حوار موسع مع الشباب المصري عام 2016 الذي جعله عام الشباب من أجل الاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم، وتوجيه الرئيس السيسي للحكومة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، بجانب تمكين تلك الفئة من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة المصرية.

 

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية نجحت في تشجيع الشباب على الانخراط فى العمل السياسى، والتأكيد على دور الشباب الريادى والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى  الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صناعة القرار، حيث يمثل الشباب نسبة 60 % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت على رأس أولوياتها تقليد الشباب المناصب التنفيذية بعد تأهيلهم عبر عدد من المبادرات على رأسها المبادرة الرئاسية لتمكين الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وأشار "رزق"، إلى أن الدولة المصرية اهتمت بدعم الأنشطة الطلابية، خاصة أن الطلاب يشكلون أحد العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، وتأهيلهم ودعمهم في الأنشطة الطلابية يعتبر ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم، مؤكدا ضرورة الوقوف على بعض المشكلات التي تواجه الطلاب من المشاركة في الأنشطة الطلابية وتوفير الفرص والموارد اللازمة لتمكينهم من القيام بأدوار فاعلة في التنمية والتحديث، وتعزيز الوعي لدى المديرين والمعلمين حول أهمية الأنشطة الطلابية وفوائدها في تنمية مهارات الطلاب وتحقيق تعلم شامل.

محمد رزق الحوار الوطني الانتخابات

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