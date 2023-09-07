"حياة كريمة".. توقيع الكشف الطبي المجاني على 364 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

نظمت مديريه الصحة بالدقهلية، قافله طبية؛ لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين بقرية المعالوة مركز تمي الأمديد؛ أسفرت عن الكشف على 364 مريضا؛ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم توجية قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين لقرية المعالوة مركز تمي الأمديد؛ دعما للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة القافلة مكونة من ست عيادات.



وأوضح أنه جرى توقيع الكشف على 1378 مريضا، وضمت 8 عيادات، فضلا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، كما تم إجراء 65 تحليلا مختلفا للمرضى و12 حالة أشعة موجات صوتية، إضافة إلى إجراء فحوصات لـ 65 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوي.