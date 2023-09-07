الصين: 90 دولة أكدت حضور مؤتمر دولي بشأن مبادرة الحزام والطريق

قالت الصين اليوم الخميس، إن 90 دولة أكدت حضور مؤتمر بشأن مبادرة الحزام والطريق يُعقد الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين في أكتوبر، وفقا لما أعلنته سابقا وزارة الخارجية الصينية مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن من المتوقع حضور العديد من الزعماء الأجانب بمن فيهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وقال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، وفقا لما نقلته عنه وكالة تاس للأنباء، إن هناك زيارة مقررة لبوتين للصين في أكتوبر في أثناء استضافتها للمنتدى.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن وزارة الخارجية الصينية قالت إن البلاد وقّعت وثائق تعاون تتعلق بمبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي في الآونة الأخيرة "على مدى العقد الماضي، حقق تعاون الحزام والطريق نتائج مثمرة"، وأضاف وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية أن ذلك أرسى أسس ثلاثة آلاف مشروع تعاون وحفّز استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

ويرى معارضون ومنتقدون للمشروع، أن مبادرة الحزام والطريق، والتي استقت اسمها من إحياء طريق الحرير القديم لتعزيز البنية التحتية للتجارة العالمية، وسيلة من الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ لنشر نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي.