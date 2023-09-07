عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القناة السويس: نسعى لتحديث شامل في المناهج وطرق التدريس بكلية الزراعة

صدى البلد

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور ، سعي كلية الزراعة لعمل تحديث شامل في المناهج وطرق التدريس والتقييم وزيادة دور الطالب في العملية التعليمية وهو ما يعرف بالتعليم المتمركز على تنمية قدرات الطالب ليصبح قادرا على التعلم المستمر .


وأوضح رئيس الجامعة - خلال مشاركته اليوم الخميس في الاجتماع التنسيقي لمشروع العيادة النباتية - أن مشاركة كلية الزراعة بمشروع العيادة النباتية وهو أحد المشاريع الممولة من برنامج "الإيريسمس " التابع للاتحاد الأوروبي والذي يشمل إنشاء دبلومة العيادة النباتية، وقد تم تفعيلها للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بالإضافة لتأسيس معمل للعيادة النباتية، تم بالفعل البدء في تأسيسه بقسم النبات الزراعي .


وأشار إلى أن كلية الزراعة لديها بنية تحتية هائلة من قاعات الدرس والمعامل والمزارع وصالات الإنتاج، و مكتبات بالإضافة إلى حوالي 210 أعضاء هيئة تدريس على درجة رفيعة من الإعداد المهني وتستقبل الكلية العديد من الطلاب الوافدين من الدول العربية المجاورة ، لافتا إلى أن أهداف العيادة النباتية تتلخص في التعرف على مشكلات الآفات النباتية وتشخيصها، والمساهمة في تدريب طلاب الدراسات العليا، فضلا عن خدمة المجتمع الزراعي .


من جانبه ، أفاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم أن البرنامج الجديد الذي يعد أحد مخرجات المشروع يطبق مناهج حديثة بنظام النقاط المعتمدة تقوم فلسفته على التنسيق والتكامل الرأسي والأفقي بين المقررات وهو ما يعرف بنظام التكامل الذي يعتمد على التداخل بين المقررات المختلفة لتفادي التكرار والتعارض. 
بدوره.

 

و أكد عميد كلية الزراعة الدكتور محمد ياسين أن البرنامج يعد مزجا بين المنهج الأكاديمي والتطبيق العلمي لإعطاء صورة متكاملة للطالب كما يوفر البرنامج المتكامل الجديد لطالب دبلوم العيادة النباتية التعرض للمشكلات الزراعية التطبيقية، لتحقيق الإرضاء المهني والتأهيل لقيادة مهنية تحقق له التعليم المستمر والقدرة التنافسية .


وأضاف أن إجمالي النقاط المعتمدة للبرنامج تبلغ 60 نقطة معتمدة،السنة الدراسية تشمل 34 أسبوعا ، لافتا إلى أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها، تطبق الشروط العامة للقيد لدرجة الدبلوم بجامعة قناة السويس ، يعتبر البرنامج ذو طبيعة خاصة، تحدد رسوم التسجيل وطريقة الدفع طبقاً لبرامج التعليم الغير التقليدي بالجامعة مدة الدراسة عام دراسي واحد وتنقسم السنة الأكاديمية إلى فصلين دراسيين، مدة الواحد 15 أسبوعا،و ينتهي كل فصل بامتحان بالإضافة لفترة التدريب المقرر لها ثلاثة اشهر في المواقع الإنتاجية وتتوزع المقررات بين الإجبارية و الاختيارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المخرجة هالة خليل: الرقابة على السينما بها مشكلة ونحتاج مساحات

تحملوا العواقب.. أول رد من الكرملين علي إرسال واشنطن يورانيوم منضب لأوكرانيا

خلال المرحلة الانتقالية.. الأمم المتحدة تعرض المساعدة على الجابون

بقيمة 38 مليار دولار| المالية تتحرك لـ توفير موارد دولارية خلال العام المالي الجاري

هتشتري موبايل بالتقسيط| شرح نظام الفاتورة الشهري الجديد WE GOLD ومميزاته

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ