رئيس جامعة القناة السويس: نسعى لتحديث شامل في المناهج وطرق التدريس بكلية الزراعة

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور ، سعي كلية الزراعة لعمل تحديث شامل في المناهج وطرق التدريس والتقييم وزيادة دور الطالب في العملية التعليمية وهو ما يعرف بالتعليم المتمركز على تنمية قدرات الطالب ليصبح قادرا على التعلم المستمر .



وأوضح رئيس الجامعة - خلال مشاركته اليوم الخميس في الاجتماع التنسيقي لمشروع العيادة النباتية - أن مشاركة كلية الزراعة بمشروع العيادة النباتية وهو أحد المشاريع الممولة من برنامج "الإيريسمس " التابع للاتحاد الأوروبي والذي يشمل إنشاء دبلومة العيادة النباتية، وقد تم تفعيلها للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بالإضافة لتأسيس معمل للعيادة النباتية، تم بالفعل البدء في تأسيسه بقسم النبات الزراعي .



وأشار إلى أن كلية الزراعة لديها بنية تحتية هائلة من قاعات الدرس والمعامل والمزارع وصالات الإنتاج، و مكتبات بالإضافة إلى حوالي 210 أعضاء هيئة تدريس على درجة رفيعة من الإعداد المهني وتستقبل الكلية العديد من الطلاب الوافدين من الدول العربية المجاورة ، لافتا إلى أن أهداف العيادة النباتية تتلخص في التعرف على مشكلات الآفات النباتية وتشخيصها، والمساهمة في تدريب طلاب الدراسات العليا، فضلا عن خدمة المجتمع الزراعي .



من جانبه ، أفاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم أن البرنامج الجديد الذي يعد أحد مخرجات المشروع يطبق مناهج حديثة بنظام النقاط المعتمدة تقوم فلسفته على التنسيق والتكامل الرأسي والأفقي بين المقررات وهو ما يعرف بنظام التكامل الذي يعتمد على التداخل بين المقررات المختلفة لتفادي التكرار والتعارض.

بدوره.

و أكد عميد كلية الزراعة الدكتور محمد ياسين أن البرنامج يعد مزجا بين المنهج الأكاديمي والتطبيق العلمي لإعطاء صورة متكاملة للطالب كما يوفر البرنامج المتكامل الجديد لطالب دبلوم العيادة النباتية التعرض للمشكلات الزراعية التطبيقية، لتحقيق الإرضاء المهني والتأهيل لقيادة مهنية تحقق له التعليم المستمر والقدرة التنافسية .



وأضاف أن إجمالي النقاط المعتمدة للبرنامج تبلغ 60 نقطة معتمدة،السنة الدراسية تشمل 34 أسبوعا ، لافتا إلى أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها، تطبق الشروط العامة للقيد لدرجة الدبلوم بجامعة قناة السويس ، يعتبر البرنامج ذو طبيعة خاصة، تحدد رسوم التسجيل وطريقة الدفع طبقاً لبرامج التعليم الغير التقليدي بالجامعة مدة الدراسة عام دراسي واحد وتنقسم السنة الأكاديمية إلى فصلين دراسيين، مدة الواحد 15 أسبوعا،و ينتهي كل فصل بامتحان بالإضافة لفترة التدريب المقرر لها ثلاثة اشهر في المواقع الإنتاجية وتتوزع المقررات بين الإجبارية و الاختيارية.