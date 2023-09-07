ملاحقات أمنية لمروجي المواد المخدرة بالقاهرة

سددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات أمنية ناجحة لمروجي المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته “كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات – سلاح نارى مسدس”.

وضبط عامل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار”.

وكذا ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته “كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض”.

وضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض”، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط “ربة منزل - بدائرة قسم شرطة عين شمس” وبحوزتها "كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، آيس، بودر، هيروين" – ميزان حساس).

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.