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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 40 شخصا في اشتباكات مانيبور بالهند

صدى البلد

أصيب ما يقرب من  40 شخصا على الأقل، نتيجة اشتباكات وقعت بين السكان والجيش الهندي في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد.


وقالت صحيفة TheEconomic Times أن اندلعت الاشتباكات في منطقة بيشنوبور، و انتهك السكان المحليون من قبيلة كوكي المحلية حظر التجول.

وقام السكان بمهاجمة الحواجز التي أقامها الجنود على الطرق السريعة بسبب حظر التجول.

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وأصيبوا خلال استخدم الجيش ضد المحتجين، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وذكرت الصحيفة، أن السكان حاولوا إزالة الحواجز التي قالوا إنها تمنع الحركة والاجتماع مع الأقارب. 

كانت قد قالت السلطات الهندية، إنها بدأت في تخفيف حظر التجول المفروض في ولاية مانيبور، وذلك بعد اضطرابات استمرت 45 يوما فيها.

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