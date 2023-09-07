السابعة لـ بيتهوفن وافتتاحية كليوباترا في انطلاق الموسم 65 السيمفوني

ينطلق الموسم الفنى الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني، والذى يحمل الرقم 65 بحفل يقام تحت عنوان سيمفونيات عظيمة ويقوده المايسترو احمد الصعيدى ويشارك خلاله عازف الفيولينة حسن معتز وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 9 سبتمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية كليوباترا لـ سيماروزا ، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ ديفورجاك والسيمفونية السابعة لـ بيتهوڤن.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم ،كما يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا الى جانب جولات فنية ناجحة في ارجاء العالم.