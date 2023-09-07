الكشف على 364 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية المعالوة مركز تمي الامديد التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة .



تتكون القافلة من ٦ عيادات وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



و تم توقيع الكشف على 1378 مريضاً . وضمت 8 عيادات منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة -اسنان ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة ..باطنة 75 ، العظام 50 الأطفال 75 النساء و تنظيم الأسرة 50 الجلدية 50 الأسنان 64.



كما تم إجراء 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 12 حالة أشعة موجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 65 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوي.

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