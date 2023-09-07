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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 364 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية المعالوة مركز تمي الامديد  التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة  .


  تتكون القافلة  من ٦ عيادات وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.


و تم توقيع الكشف على 1378 مريضاً  . وضمت  8 عيادات منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة -اسنان  )  فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة ..باطنة 75 ، العظام   50 الأطفال  75 النساء و تنظيم الأسرة    50 الجلدية  50 الأسنان    64.


كما تم إجراء   65 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  12 حالة أشعة موجات صوتية فضلاً عن فحوصات  لـ 65 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم  ونحو 45 حالة اعتلال كلوي.  

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل الوزارة يوم صحة محافظ الدقهلية مبادرة الكشف المبكر قافلة علاجية

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