في الحوار الوطني .. جمال العدل يطالب برفع سقف الحرية أمام صناع السينما

قال المنتج جمال العدل: إن الدراما والسينما من الصناعات الهامة، وهي الصناعة الوحيدة الممتدة التأثير، وممتدة التصدير أيضا، متابعا:" أتمنى خلال الفترة المقبلة من الرقابة أن ترفع سقف الحرية، حتى تستطيع الأعمال الفنية المصرية المنافسة بقوة فى ظل ما نشهده من حراك فنى كبير فى مختلف المنصات والدول المختلفة، ومن ثم رفع سقف الحرية" شويتين" سيكون له دور كبير فى تواجد الأعمال المصرية ضمن المنافسة".

وتابع العدل، خلال كلمته اليوم بجلسة جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ضمن جلسات الأسبوع السادس، للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة عدد من قضايا التي تتعلق بصناعة السينما والدراما تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية":" نريد من الملحق الثقافى المصرى فى مختلف دول العالم أن يكون لها دور فى التسويق للأعمال الفنية سينما ودراما خلال الفترة المقبلة.

حضر الجلسة عدد من صناع السينما والدراما المصرية من ضمنهم المنتج جمال العدل، خالد يوسف ويسري نصر الله ومجدي أحمد علي والفنانين أحمد السعدني وطارق صبري ومحمد عادل.