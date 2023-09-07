الحوار الوطني.. يسري نصر الله يطالب بإنشاء مركز قومي للسينما

قال المخرج يسري نصر الله، إن هناك مشكلة اقتصادية تواجه السينما المصرية، بالإضافة إلى غياب المركز القومي للسينما الذي كانت مهمته إعطاء تصاريح التصوير للسينما وتسهيلها سواء للأفلام الأجنبية أو المصرية كما أنه يعمل على أرشيف السينما ويدعمها.

وأضاف نصر الله، خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، أن هناك

جدلا حاليا حول من الذي يعطي تصاريح الأفلام المصرية والأجنبية، مؤكدا أنه لا يصح أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بهذا الأمر وتعطي التصاريح الخاصة بالتصوير وهي شركة منافسة وموجودة في البورصة وهي شركة منافسة وتسببت فى الانهيار.

وشدد نصر الله، على أنه لا بد من إعطاء تصاريح تصوير عن طريق المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، وبهذا نكون ندعم الوزارة أيضا.

وذكر نصر الله، أن هناك نقلة نوعية في بعض الدول حدثت في الأفلام من بينها السعودية.

وأكد أن هذا أمر جيد، ولكن للأسف السينما المصرية تنهار، متسائلا: "هل الدولة تدعم السينما أم تقف ضدها؟"، وأنا أري أنها تدعم السينما وتريد أن تقضي على تلك الأزمة.