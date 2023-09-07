كاتب صحفي: الأزمة الروسية - الأوكرانية لها آثار سلبية طالت العالم أجمع

أكد الكاتب الصحفي، صبري عبدالحفيظ، إن الأزمة الروسية - الأوكرانية تعد حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الأزمة لها آثار اقتصادية سلبية مدمرة طالت العالم أجمع.



وأضاف الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الانتخابات الرئاسية فى مصر لا تشكل مصر فقط، ولكن تشكل المنطقة العربية كلها، موضحا أن أى تغير سياسي بمصر يؤثر على باقي المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها تنظيم عملية الانتخابات والإشراف عليها، بالتعاون مع الحكومة والجهاز التنفيذي، لافتًا إلى أنه حدث انتخابات رئاسية من قبل فى عام 2014 و2018 ، والتي تمت فى نزاهة شديدة، متوقعًا أن تكون الانتخابات القادمة أكثر نضجًا وتنظيمًا وحيادية وشفافية.