الحوار الوطني.. أحمد السعدني: لدينا راقبة ذاتية ونطالب بمزيد من الحريات الفنية

قال الفنان أحمد صلاح السعدني، إن الفنان المصرى لديه وعي ورقابة ذاتية تمنعه من تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالحفاظ على العادات والتقاليد وفي نفس الوقت هو معبر عن صوت الشعب ولا يتلقى أوامر من أحد.

وانتقد السعدني، تشديد الرقابة على الأعمال الفنية، قائلا:" نريد إعادة النظر فيما يسمى بالكود الأخلاقي، معقبا: "طول عمر الفنان لديه مشكلة مع الرقابة ولكن لم تصل لهذه الدرجة من المحاذير والمنع وعدم التطرق لأي من الموضوعات لاعتبارات مختلفة، حتى أصبحنا نريد ان نعود لزمن الرقابة بعد كم التشديدات ".

وطالب السعدني، إطلاق العنان للمبدعين والمؤلفين لالقاء الضوء على موضوعات مختلفة بكل شفافية وفى نفس الوقت في إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، مشددا: "نريد حقا رفع سقف الحريات، المبدعين محرومين من ممارسة هذا الحق".

جاء ذلك ضمن كلمة للسعدني بالجلسة المنعقدة الآن للجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني والتي تناقش قضية مهمة وهي "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية".