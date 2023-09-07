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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصال آل باتشينو عن الكويتية نور الفلاح

صدى البلد

تداولت عدد من التقارير والصحف الأجنبية أن آل باتشينو انفصل عن حبيبته نور الفلاح وذلك بعد 3 أشهر على إنجاب طفلهما رومان الفلاح باتشينو.

فيما ذكر أن نور تقدمت بطلب للحصول على حضانة رومان.

وأبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي .


وفي ملفها القانوني، أدرجت الفلاح وثيقة بعنوان "الإعلان الطوعي عن النسب"، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد 6 أيام من استقبالهما ابنهما.
واعترفت الوثيقة، التي وقعها شاهد طرف ثالث، بأبوة باتشينو للطفل.
 

وتطلب الفلاح في مستندات المحكمة أن يدفع باتشينو أتعاب محاميها أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالقضية، بحسب ذي بلاست.

وفقًا لذي بلاست، نصت المستندات القانونية في القضية على أنه "يجوز للمحكمة إصدار أوامر لدعم الأطفال وإصدار تخصيص للأرباح دون إشعار آخر لأي من الطرفين".

وكان من المتوقع أن يحدد القاضي في القضية مبلغا يعتمد على ما تطلبه الفلاح في الجلسات المقبلة وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى معارضة باتشينو لأي من الطلبات.

وآل باتشينو هو بالفعل أب لثلاثة أبناء من امرأتين: فهو يشارك التوأم البالغ من العمر 22 عامًا أوليفيا باتشينو وأنتون جيمس باتشينو مع بيفرلي دانجيلو، وجولي باتشينو، 33 عامًا، مع جان تارانت.

ال باتشينو

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