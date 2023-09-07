فحص آلاف العينات الواردة.. بحوث أمراض النباتات يستعرض أعمال أغسطس

استعرض معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية انشطتة وانجازاته عن شهر أغسطس 2023؛ والتي تمثلت فى:

أولاً : متابعة الحالة المرضية:

المرور على زراعات قصب السكر بمحافظات الاقصر وقنا للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية و المنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

المرور علي محاصيل البرقوق والمانجو بمحافظات القليوبية والغربية والبحيرة ونخيل البلح بمنطقة توشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

المرور علي زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

ثانيآ : الارشاد والتدريب:-

دورات تدريبية:

قام المعهد بتنظيم دورة تدربية بعنوان

"Nan biotechnology: A Promising Tool for Sustainable Agriculture"

التكنولوجيا الحيوية النانومترية : أداة واعدة للزراعة المستدمة

تدريب عدد من طلاب كليات الزراعة من جامعات مصر المختلفة ضمن برنامج التدريب الصيفى للطلاب.

عقد ورشة عمل في اطار المشروع البحثي المشترك بين معهد بحوث امراض النباتات ومعهد مالافيا للتكنوجيا بدولة الهند حيث القي السيد الدكتور / vivekanad الباحث بمعهد مالافيا محاضرة بعنوان انتاج غاز الميثان بطريقة مستدامة في مصر والهند .

أيام حقل:

تم تنفيذ (3) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( الذرة الشامية ) وطرق مكافحتها.

ثالثآ : النشاط البحثي:

تم نشر عدد 4 بحوث في مجلات علمية دولية

رابعآ: النشاط الإنتاجي

تم فحص عدد (656) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.

فحص عدد (112) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

الإشتراك فى أعمال (14) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

فحص عدد (47 ) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

فحص عدد (26) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.