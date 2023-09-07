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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. فاطمة سيد أحمد تسأل خالد يوسف: ليه مفيش أعمال خاصة عن جرائم الإخوان؟

خالد يوسف
خالد يوسف

أكد المخرج خالد يوسف أهمية أن نكون أمام إرادة حقيقية من الدولة لدعم الصناعات الثقافية بشأن السينما والدراما، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الإرادة لا بد أن نتوقف أمام فهم الدولة لدور القوى الناعمة.

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشأن ملف الصناعات الثقافية،  مشيرا إلى أن فهم الدولة للقوة الناعمة، أنها لا بد أن تكون الجناح الإعلامي للنظام، وهذا فهم خطأ.

وقال إن هذا الفهم يؤدي إلى نتائج سلبية "هذا المفهوم بيودي في داهية"، مشيرا إلى أن "التعددية هي معيار النجاح الأهم في السينما والدراما، وكل مكان بنروح فيه عايزين فلوس.. لما ندخل المطار بيطلبوا فلوس َولا كأننا في الكونجرس".

واستشهد يوسف بجهود الرئيس جمال عبد الناصر لدعم السينما في فيلم الناصر صلاح الدين، من خلال قطار العساكر وبدون أي مقابل، مؤكدا أن السينما والدراما تحتاجان لمساحة أكبر من الحرية والانفتاح ورفع يد الدولة ودعم المنتجين وليس تكسيرهم، مع أهمية مراجعة وضع القيمة المضافة على الفنانين.

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالتأكيد على دعم الحوار الوطنى لمراجعة أوضاع الضرائب والرسوم بشأن المسرح وبالتبعية أيضا بشأن السينما والدراما.

وتفاعلت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مع كلمة المخرج خالد يوسف، متسائلة عن دور القطاع الخاص في إنتاح أفلام خاصة بجرائم التنظيم الإخواني وتأثيره السلبي على المجتمع وفضح جرائمه.

وقالت "سيد أحمد" وسط حالة من الانفعال الشديد: "ليه القطاع الخاص ميعملش فيلم عن الإخوان ودوهم في الترويج للعنف رغم مرور 10 سنوات حتى الآن؟".

فيما عقب عليها الدكتور أحمد زايد، المقرر العام للجنة الثقافة والهوية، بقوله: "ده خالد يوسف صور 30 يونيو كلها".

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