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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. طلعت عبدالقوي: الرهان الأكبر على الشباب ومستقبل الوطن مرتبط به

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على اهتمام الحوار الوطني الديمقراطي بالشباب، قائلاً إن الرهان الأكبر على الشباب، والوطن مرتبط بهم.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وشدد على ضرورة تدريب وتوعية الشباب، مقتبسا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التأهيل قبل التمكين".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بدايته كانت رئيس اتحاد الطلاب، وأصغر عضو مجلس مدينة ومحافظة، مما اكتسب العديد من الخبرات في جميع المجالات التي تحدثوا عنها خلال الجلسة، مؤكداً أن  لدينا فرص كثيرة لابد من استثمارها.

وأوضح عبد القوي، أن الدستور المصري لم يقرأه كثيرون، حيث أنه مكن الشباب من التمكين السياسي ولكن لا يوجد كثيرون يعرفوا ذلك، ولفت إلى أن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة كبيرة لتمكين الشباب، واتمني أن تعم التجربة في جميع المحافظات، فضلا عن أن نزول عمر الالتحاق بالبرلمان فرصة كبيرة جدا للشباب مؤكدا أن “ العزوف السياسي أصبح قضية الشباب ”.

استكمل؛ قانون الجمعيات الأهلية يوجد به فرص كبيرة للشباب، لافتا إلى ضرورة الالتحاق الشباب بالجمعيات الأهلية والعمل بها، مع ضرورة عمل التثقيف السياسي داخل الجامعات، حيث أن الشباب مسئول من كافة مؤسسات الدولة.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقتنع جدا بالشباب، لذلك ضرورة استثمار فرص الشباب.

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