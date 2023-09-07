الحزب المصري الديمقراطي: لم نستقر على الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة حتى الآن

قال باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن الحزب سيأخذ قراره بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل توافقي، مؤكدا أنه لا يوجد قرار حتى الآن بالدفع بمرشح رئاسي، وإذا حدث سيكون عن طريق تنظيمي حقيقي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية وطرح وثيقة الحزب المتعلقة بكيفية توفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات.



وأضاف "كامل"، أننا لا نكتفي بالدوائر السياسية داخل الحزب، ولا نكتفي بالحركة المدنية كشريك معنا، لكن ننظم اجتماعات مع قوى سياسية حتى يكون موقفنا بشكل توافقي.

وشدد على أن الحزب لن يأخذ قرارا بشأن الانتخابات الرئاسية إلا بتوافق كبير وليس عن طريق الأغلبية فقط.