عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحزب المصري الديمقراطي: لم نستقر على الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة حتى الآن

صدى البلد

قال باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن الحزب سيأخذ قراره بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل توافقي، مؤكدا أنه لا يوجد قرار حتى الآن بالدفع بمرشح رئاسي، وإذا حدث سيكون عن طريق تنظيمي حقيقي.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية وطرح وثيقة الحزب المتعلقة بكيفية توفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات.


وأضاف "كامل"، أننا لا نكتفي بالدوائر السياسية داخل الحزب، ولا نكتفي بالحركة المدنية كشريك معنا، لكن ننظم اجتماعات مع قوى سياسية حتى يكون موقفنا بشكل توافقي.

وشدد على أن الحزب لن يأخذ قرارا بشأن الانتخابات الرئاسية إلا بتوافق كبير وليس عن طريق الأغلبية فقط.

باسم كامل المصري الديموقراطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ